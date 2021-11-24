جيف زينتس، منسق الاستجابة لكوفيد- 19 بالبيت الأبيض، يؤكد عدم ضرورة الإغلاق كوسيلة لمكافحة الفيروس.

«لن نلجأ إلى الإغلاق بعد الآن، فهناك أدوات أخرى فعالة لمكافحة كوفيد»

كايلي رايتنهاوس (18 سنة) المراهق الأميركي الحاصل على البراءة رغم قتله شخصين خلال المظاهرات الأميركية بعد مقتل جورج فلويد، معلقا على وصف الرئيس الأميركي له بأنه عنصري متطرف.

«ما بيننا من حب هو مجرد تمثيل من أجل نجاح الفيلم»