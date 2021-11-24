«لن نلجأ إلى الإغلاق بعد الآن، فهناك أدوات أخرى فعالة لمكافحة كوفيد»
جيف زينتس، منسق الاستجابة لكوفيد- 19 بالبيت الأبيض، يؤكد عدم ضرورة الإغلاق كوسيلة لمكافحة الفيروس.
«الرئيس بايدن شوه سمعتي»
كايلي رايتنهاوس (18 سنة) المراهق الأميركي الحاصل على البراءة رغم قتله شخصين خلال المظاهرات الأميركية بعد مقتل جورج فلويد، معلقا على وصف الرئيس الأميركي له بأنه عنصري متطرف.
«ما بيننا من حب هو مجرد تمثيل من أجل نجاح الفيلم»
ليدي غاغا، المغنية الأميركية، تفسر ما نتج من انطباعات بعد المشاهد التي جمعتها بالممثل الأميركي برادلي كوبر، في فيلمهما «مولد نجمة».
«الشيء الوحيد لصالح لوغان هو فقط سن الشباب، أما القوة والسرعة فلصالح تايسون»
جو روجان، المعلق الرياضي، بعد مشاهدة مقطع فيديو بثه مايك تايسون عن تدريياته الحالية لمواجهة لوغان بول، عبر تيك توك.