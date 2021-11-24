عبدالكريم العبدالله



اعتمدت وزارة الصحة آلية جديدة لتنفيذ الطلبات الخاصة للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية واللوازم المخبرية، وذلك حرصا من الوزارة على تنفيذها في مواعيدها دون تأخير وفق حاجة العمل الفعلية لهذه الطلبات وحسب الميزانيات المخصصة لها خلال السنة المالية ووفق الآلية المتبعة في الإدارات المعنية بقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية.



وجاء في الآلية التي تنشرها «الأنباء»، انه يتم إرسال الطلبات الخاصة للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية واللوازم المخبرية حسب النظم واللوائح المتبعة إلى الإدارات المعنية في قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية بوقت كاف، وذلك قبل 6 شهور للطلبات التي لا تتجاوز قيمة كل منها 75 ألف دينار، وقبل 9 أشهر للطلبات التي تتجاوز قيمة كل منها 75 ألف دينار، وذلك حتى تتمكن تلك الإدارات من إنجازها في توقيتها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.