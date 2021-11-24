بيروت ـ يوسف دياب



أصدرت محكمة الاستئناف الأولى في بيروت، برئاسة القاضي حبيب رزق الله، قرارا قضى بفصل الدعوى رقم 69 المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، والتي طلب فيها تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن النظر في ملف انفجار مرفأ بيروت، عن الدعوى رقم 72 التي يطلب فيها كف يد محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا عن البت في دعوى تنحية البيطار بسبب الارتياب المشروع. وأعاد القاضي رزق الله القضية رقم 69 إلى المحكمة التي يرأسها إيليا، كونها المرجع المختص للبت في طلب تنحية البيطار دون سواها من المحاكم الأخرى.



من جهة ثانية، قرر المجلس التأديبي في نقابة المحامين في بيروت، شطب المحامي رامي عليق من الجدول العام للنقابة، وذلك كعقوبة تأديبية على المخالفات المسلكية التي ارتكبها، وأعلن المجلس التأديبي في خلاصة قراره أنه حدد المخالفات المسلكية للمحامي عليق، وأن هذه المخالفات تحول دون النظر في أي أسباب تخفيفية، وأنها ارتأت فرض عقوبة تقضي بشطبه من جدول النقابة، وأعطت قرارها صفة المعجل للتنفيذ.



ويرأس المحامي عليق ما يعرف بـ «تجمع متحدون» الذي يضم عددا من المحامين الذين يصنفون أنفسهم في عداد «الثورة»، وسبق له أن تقدم بعدد كبير من الدعاوى ضد مصارف لبنانية خاصة وضد مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة، متهما إياهم بـ «سرقة أموال المودعين والإثراء غير المشروع»، وجرى توقيفه قبل أربعة أشهر بقرار قضائي، بسبب حملة شنها على قضاة في النيابة العامة التمييزية.