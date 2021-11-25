أنتم الآن اللي مسؤولين أول وتالي وأنتم المسؤولين عن كل الأمور اللي موجودة وأنتم تراجعوني في الأشياء اللي تهم بلدنا

لا أحتاج أنا أوصيكم وأنا عارف أنتم أحرص مني بعد على بلدكم والله يعينكم ويوفقكم إن شاء الله لما فيه الخير والصالح لبلدكم وشعبكم

ولي العهد: إحنا عيالك وكلهم يمشون في تعليمات سموك اللي رسمتها لهم وتطهير جميع الفساد تدريجياً مع حفظ حقوق الناس والأصول القضائية الأمنية

تكاتفكم وتعاونكم يا الأقطاب الثلاثة ترى أنتم اللي تمشون البلد ومصالح البلد.. وإحنا مع القانون والدستور اللي يحتم عليه أن يتبع قانونا ودستورنا



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل سموه بدار يمامة وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.



وقال صاحب السمو الأمير خلال اللقاء: «الواحد دائما يتفاءل بالخير وأنتم إن شاء الله فيكم البركة، أنتم الثلاثة مسؤوليتكم كبيرة والله يعينكم ويوفقكم على ما أنتم تمشون فيه، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح بينكم أنتم الثلاثة. أنتم الآن اللي مسؤولين أول وتالي، وأنتم المسؤولين عن كل الأمور اللي موجودة، وأنتم كل ما هذا طبعا تراجعوني في الأشياء اللي تهم بلدنا، وأنا واثق فيكم كل الثقة وأنتم الركيزة للكويت وعليكم مسؤوليات كبيرة وتطلعات. والناس طبعا تبي الأمور في صالح بلدها، وأنتم الثلاثة الأقطاب مسؤوليتكم والله يعينكم ويوفقكم إن شاء الله لخدمة وطنكم، وأنتم أهل لها إن شاء الله، الله يعينكم ولا أحتاج أنا أوصيكم، ولا في نفسي أن أقولكم هذا الشيء، وأنا عارف أنتم أحرص مني بعد على بلدكم، والله يعينكم ويوفقكم إن شاء الله لما فيه الخير والصالح لبلدكم وشعبكم والله يعينكم. تكاتفكم وتعاونكم يا الأقطاب الثلاثة ترى أنتم اللي تمشون البلد ومصالح البلد، وأنا طبعا أنتم إذا عملتوا بس إني أعرف عنه شنو قمتوا فيه وشنو عملتوا وشنو سويتوا، بس أنا واثق كل الثقة فيكم أنتم يا الثلاثة، والله يعينكم ويوفقكم لما فيه الخير لصالح البلد إن شاء الله».



وقال سمو ولي العهد: «احنا عيالك طال عمرك، كلهم يمشون في تعليمات سموك اللي رسمتها لهم، تقيدهم بدستورهم بقانونهم بالعدالة بالمساواة بتطهير جميع الفساد اللي في البلد تدريجيا مع حفظ حقوق الناس ومع الأصول القضائية الأمنية».



وتابع صاحب السمو الأمير: «يابو طلال احنا مع القانون والدستور اللي يحتم عليه أن يتبع قانونا ودستورنا وإن شاء الله هذا أنتم كلكم عارفين هذا الشيء وراح تطبقون كل هذه الأمور إن شاء الله للبلد وشعبها والله يعينكم ويوفقكم أنتم الثلاثة، ما يحتاج أنتم مسؤوليتكم كله مسؤوليتكم أنتم الثلاثة».



إلى ذلك، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



كما استقبل سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.