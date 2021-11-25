أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنه بناء على التكليف الصادر عن مجلس الوزراء بموجب القرار 1328 المؤرخ بشأن عودة إصدار سمات الدخول للكويت بكل أنواعها عن طريق الجهات المعنية، والقرار الصادر عن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا باجتماعها في 17 نوفمبر، فقد أصدرت الهيئة تعميمها والذي يتضمن وقف العمل بمعاملات إصدار تصاريح عمل للمستقدمين بسمة دخول للزيارات التجارية اعتبارا من 24 نوفمبر والذي كان معمولا به خلال الفترة الماضية، على أن يتم العمل بالزيارات التجارية التي تم إصدارها قبل تاريخ 24/11/2021، وشريطة أن يتم اتخاذ إجراءات المعاملة على النظام الآلي للهيئة قبل 31/12/2021.