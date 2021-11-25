قام وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف صباح أمس بجولة تفقدية في نادي ضباط الشرطة، حيث تفقد الاستراحات والمراسي (المارينا) ومهبط الطائرة والخدمات الملحقة بمرافق النادي.



وفي بداية الجولة نقل النواف لأعضاء مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة وضباط النادي، تحيات وتقدير وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ثم استمع الى شرح عن منشآت ومرافق النادي، واطلع على الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية التي يقدمها النادي لمنتسبي وزارة الداخلية، كما اطلع على المعوقات التي تواجه مجلس الإدارة في تنفيذ الخطط الحالية والمستقبلية للنادي.



ووجه الفريق النواف أعضاء مجلس الإدارة الى ضرورة الانتهاء من كل الأعمال التي يتم تنفيذها في النادي مع إعطائها الأولوية في التنفيذ لافتتاحه ومعالجة كل المعوقات ان وجدت وتقديم الحلول لها حتى يقوم النادي بواجباته الاجتماعية والرياضية والترفيهية التي أنشئ من أجلها.