بلغت إيرادات معبر «نصيب» الحدودي مع الأردن 84 مليار ليرة سورية من بداية العام الحالي، بحسب ما نقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن مصدر في المعبر لم تسمه.



وتشمل الإيرادات الرسوم الجمركية للبضائع التي تمر عبر المعبر والغرامات المالية لتسوية المخالفات. وأوضح المصدر أن حركة الشحن سجلت تحسنا ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد الشاحنات التي تعبر منفذ «نصيب» الحدودي المقابل لمعبر «جابر» من الطرف الأردني، بلغ نحو 200 شاحنة يوميا، في كلا الاتجاهين. كما توقع المصدر أن يشهد المعبر تحسنا أكبر في حركة الشحن خلال الفترة المقبلة تزامنا مع التسهيلات التي تقدم على جانبي المعبر في البلدين، مؤكدا على أن المعبر بوابة «مهمة» للعديد من الدول.



تزامنا مع ذلك تجري إدارة معبر «نصيب» دراسة على مباني المعبر في خطة لإعادة تأهيلها وترميمها لتوفير كل الخدمات التي تحتاجها حركة تنقل الأفراد والبضائع، وفق ما نقلته الصحيفة. وارتفعت نسبة حركة الشاحنات من الأردن إلى سورية نحو 850% خلال العام الحالي مقارنة بالسنوات السابقة، وفق ما قاله نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في المعبر، ضيف الله أبوعاقولة، لصحيفة «الغد» الأردنية، الإثنين الماضي. وعاد المعبر للعمل في 15 من أكتوبر 2018، لكنه توقف مجددا في منتصف مارس 2020، لـ 5 أشهر، بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد- 19)، ثم عاد للعمل الجزئي قبل توقفه في 25 من يوليو الماضي، وفق ما ذكره رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر «نصيب»، مازن غندور، لـ «سانا».