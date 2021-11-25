افتتحت وزارة الزراعة المصرية مهرجان العسل المصري في نسخته الثالثة تحت شعار "ذهب مصر السائل"، بمشاركة أكثر من 100 عارض.

ويشارك في المهرجان، الذي ينظمه اتحاد النحالين العرب حتى الأحد المقبل بحديقة الأورمان بمحافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة، أكثر من 100 عارض، بزيادة 30 عارضا عن الدورة الماضية، بعضهم من دول عربية مثل السعودية والإمارات وليبيا ولبنان.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة علاء عزوز، حرص الوزارة على توفير كافة سبل الدعم لإنجاح المهرجان في دورته الثالثة.

وقال عزوز لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "مهرجان العسل المصري يساهم في نشر ثقافة تربية النحل بين المجتمع المدني، وفتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، وتبادل الخبرات بين منتجي العسل لخلق فرص للتعاون المشترك".

وأضاف أن المهرجان يساهم أيضا في فتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بصناعة العسل.

وأشار إلى أنه سيتم خلال المهرجان مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه النحالين وإيجاد أنسب الحلول لها.

ونوه عزوز بأن وزير الزراعة المصري السيد القصير، وجه ببحث كيفية النهوض بصناعة عسل النحل من كافة جوانبها وتسهيل كافة الإجراءات لتصدير العسل المصري للخارج خاصة أنه يتمتع بسمعة جيدة في معظم دول العالم.

وتنتج مصر 15 ألف طن من العسل سنويا، تصدر منها 3 آلاف طن، بحسب رئيس اتحاد النحالين العرب فتحي بحيري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وقال بحيري لـ (شينخوا) إن مصر تصدر أيضا "مليون و200 ألف طرد حي من النحل"، مؤكدا أن "مصر تملك أجود أنواع العسل المطابق للمواصفات القياسية، ولديها مهارات كثيرة ومتنوعة في هذا المجال".

واعتبر أن المهرجان "رسالة من اتحاد النحالين العرب للأسواق العالمية"، قبل أن يضيف "نحاول فتح أسواق جديدة ورسم سياسات جديدة للتصدير بما يتلائم مع زيادة الإنتاج".

ومع ذلك، أكد بحيري أن المهرجان يستهدف أيضا السوق المصرية من خلال توعية المجتمع بأهمية العسل الذي يجب أن يكون موجودا على مائدة كل أسرة مصرية يوميا.

ولفت إلى أن "المهرجان يربط المنتجين بالمستهلكين دون وسيط.. لذلك يلقى إقبالا كبيرا فهو فرصة للمستهلك لاكتشاف أنواع العسل المصري وشرائه بأسعار مخفضة عن الأسواق".