انخفض معدل البطالة في النرويج في أيلول/سبتمبر الماضي، حسبما أظهرت بيانات مسح القوى العاملة من مكتب الإحصاءات النرويجي اليوم الخميس.

وانخفض معدل البطالة إلى 6ر3% في أيلول/سبتمبر مقابل 9ر4% في حزيران/يونيو.

وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاض نسبة البطالة إلى 9ر3% في أيلول/سبتمبر.

ويشير معدل البطالة لشهر أيلول/سبتمبر إلى المتوسط من آب/أغسطس إلى تشرين أول/أكتوبر، أما بالنسبة لمعدل شهر حزيران/يونيو، فيعكس متوسط الفترة من أيار/مايو إلى تموز/يوليو.

وكان معدل البطالة قد وصل إلى 4% في آب/أغسطس.

وقالت الوكالة إن عدد العاطلين عن العمل بلغ 104 آلاف شخص في أيلول/سبتمبر من 142 ألفا في حزيران/يونيو