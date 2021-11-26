مفرح الشمري



صدق المطرب كاظم الساهر عندما صرح لـ «MBC» بعد نهاية حفلته التي أقيمت قبل أيام بموسم الرياض 2021 عندما قال بان المستشار تركي آل الشيخ في الموسم الجديد للرياض «قلب الدنيا». وصحيح ان المستشار تركي آل الشيخ «قلب الدنيا»، لأن المتابع لهذا الموسم الذي يقام تحت شعار «تخيل اكثر» يشعر بالتعب وهو «يتخيل» الفعاليات والأنشطة الفنية والمسرحية والاستعراضية التي يتضمنها هذا الموسم، ناهيك عن أسماء النجوم المشاركة في الحفلات الغنائية في «البوليفارد» والبرامج الترفيهية العالمية المتوافرة لجميع أفراد الأسرة.



المستشار تركي آل الشيخ «قلب الدنيا» والدليل أنه لا توجد حفلات ومسرحيات حاليا إلا في موسم الرياض الذي اصبح قبلة الجميع من أبناء دول الخليج للاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة، ولم ينس موسم الرياض التي تنظمه هيئة الترفيه المواهب في المملكة العربية السعودية فقدمت لهم برنامج «مواهب البوليفارد» لإظهار مواهبهم الغنائية وإعطائهم الفرصة للمشاركة في حفلات النجوم الغنائية التي تقام هناك.



جدول الفعاليات لايزال يحمل الكثير لرواد موسم الرياض، وهي فعاليات منتقاة بشكل جيد تناسب جميع فئات المجتمع، وتستمر على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع والإثارة والتشويق.



نعم المستشار تركي آل الشيخ «قلب الدنيا»، لأنه يعرف «من أين تؤكل الكتف» ويعرف كيف يميز بلاده عن الآخرين.. شكرا بوناصر.