مفرح الشمري



أكدت النجمة منى شداد لـ«الأنباء» ان جناح الكويت المشارك في معرض «إكسبو دبي 2020» يعد مفخرة للكويت وأهلها من الإنجازات لأنه يقدم صورة متكاملة عن الكويت وتراثها العريق وتطلعاتها للتنمية وتحقيق رؤية 2035، مثمنة الجهد الكبير التي تقوم به وكيلة وزارة الإعلام والمفوض العام للكويت منيرة الهويدي لمتابعتها كل صغيرة وكبيرة في هذا الجناح الذي يلفت انتباه أي زائر إلى اكسبو دبي 2020.



وأضافت شداد على هامش زيارتها إلى «اكسبو» مع وفد من وزارة الإعلام، ان الجناح ومحتوياته غاية في الجمال والإبداع، وهذا ان دل فإنما يدل على ان لدينا شبابا كويتيا مميزا في تحقيق الإنجازات لوطنه وفي جذب الزوار لزيارة جناح الكويت التي يحكي كل ركن قصة من قصص الكويت في الماضي والحاضر.



وتابعت قائلة: سعيدة جدا بوجودي في إمارة دبي لحضور معرض «إكسبو دبي 2020» ضمن وفد من وزارة الإعلام وصل امس الأول وسوف يواصل حضوره حتى احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعيدها الوطني، حيث ستكون هناك فعاليات في جناح الكويت خاصة لهذه المناسبة العزيزة على قلب كل كويتي.



وأشارت شداد الى ان الوفد يتضمن فريقا متنوعا من وزارة الإعلام يضم مذيعين وإداريين ومراقبين وذلك لتصوير عدد من التقارير التلفزيونية لجناح الكويت في هذا المعرض الذي يضم أكبر تجمع عالمي على أرض الإمارات الحبيبة التي دائما ما تفاجئنا بتنظيمها مثل هذه المعارض العالمية.



وعبرت شداد عن سعادتها للالتقاء بالفنان القدير سعد الفرج في جناح الكويت، والذي يعتبر حضوره دعما وتشجيعا للشباب المشرفين على جناح الكويت، متمنية كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في هذا المعرض العالمي وفي مقدمتهم المفوض العام للكويت وكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي المتواجدة دائما لاستقبال ضيوف جناح الكويت.