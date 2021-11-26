افتتح مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت متمثلا بقسم البرامج التدريبية مجموعة من الدورات التدريبية لمنتسبي الرئاسة العامة للحرس الوطني في كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بحضور مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة لخدمة المجتمع والمكتبات د.محمد الظفيري، والقائم بأعمال مراقب التعليم المستمر والتدريب منيرة الباز، ورئيس قسم البرامج التدريبية هنادي البحوه، ورئيس قسم الوسائل التدريبية علي الصفار، واللجنة الإعلامية وصال الزيدان وحنان العسلاوي، والمنسق الإداري محمد ندوم، والتي يقدمها نخبة من المحاضرين وهم د.موسى المزيدي، د.فلاح السويري، د.عباس الطراح، ود.إيمان الشمري.



ورحب.د محمد الظفيري بالمتدربين وبالحضور، حامدا الله عز وجل على عودة الحياة الطبيعة لكل جهات الدولة ومن ضمنها مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر وذلك من خلال تدشين أولى دوراته بعد الانتقال من مرحلة التحفظ الصحي إلى مرحلة بداية الانفتاح الكلي، حيث أقيمت هذه الدورات حضوريا والذي له دور كبير في تحقيق التفاعل بشكل ملحوظ بين المدرب والمتدرب.



وأضاف أن ذلك جاء من حرص مركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت على توطيد العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها الرئاسة العامة للحرس الوطني، والحرص على تنظيم مثل هذه الدورات والتي يقودها مجموعة من المدربين المتميزين، آملين تحقيق المزيد من التطوير والازدهار في تطوير المهارات الشخصية لجميع موظفي الدولة.