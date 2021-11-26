حنان عبد المعبود - عبدالكريم العبدالله

بعد ظهور متحور جديد من فيروس كورونا في جنوب افريقيا، تبدأ وزارة الصحة اجراءات احترازية لمواجهة اي طارئ، حيث سيعقد وزير الصحة الشيخ د ..باسل الصباح اجتماعا طارئا مع قيادات الوزارة لمناقشة الخطط لمواجهة المتحور الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا.

وسيناقش الاجتماع مراقبة حركة الطيران والاجراءات لمنع دخول هذا المتحور الى البلاد.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الصحة ان الوضع الوبائي في الكويت تحت السيطرة والمؤشرات إيجابية، الا انها في حالة تأهب واستعداد لمواجهة المتحور الجديد.

واشارت مصادر مطلعة لـ "الأنباء" الى ان هناك مقترحا تتم دراسته حاليا بوقف جميع الرحلات القادمة من دول المتحور بجنوب افريقيا بعد اعلان عدد من الدول اغلاق مجالها الجوي لرحلات هذه الدول.

ومن جانب آخر، عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا بشأن المكتشفة في جنوب إفريقيا، وقد وصف المتحدث باسم المنظمة السلالة الجديدة بأنها مثيرة للقلق.

وفي الاطار ذاته، وبناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في مملكة البحرين، أعلنت "شؤون الطيران المدني" البحرينية إعادة تفعيل نظام قائمة الدول الحمراء بإدراج 6 دول على القائمة وهي جنوب إفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني.