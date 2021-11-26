اختيار النائب د . حمد المطر عضواً في اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة

شارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له اليوم في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 143 الذي يعقد في العاصمة الاسبانية مدريد.

وبحث الاجتماع الذي ترأسته رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل، القضايا المقرر طرحها ومناقشتها في المؤتمر، وسبل التنسيق إزاءها والخروج بموقف عربي موحد بشأنها.

كما بحث الاجتماع موضوع البند الطارئ الذي سيطرح خلال المؤتمر والمتعلق باتخاذ موقف برلماني عالمي إزاء الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني وأهمية حشد التأييد لإقراره.

وتم خلال الاجتماع اختيار النائب د . حمد المطر بالاجماع عضواً في اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، والتي تضم 18 عضواً من مختلف برلمانات العالم.

وحضر الاجتماع من الجانب الكويتي أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د . حمد المطر، وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة العازمي، وعضو الشعبة النائب أسامة المناور، إضافة إلى سفير الكويت لدى اسبانيا عيادة السعيدي.

يذكر أن الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له الى مدريد يوم أمس للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 143 الذي يعقد خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري.