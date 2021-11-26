علي إبراهيم



علمت "الأنباء" من مصادر مسؤولة في قطاع الطيران ، أنه حتى الآن لم يتخذ قرار تنفيذي بشأن حركة الركاب أو الطيران من قبل الإدارة العامة للطيران المدني تجاه الدول التي ظهرت فيها النسخة الجديدة لمتحور فيروس كورونا، مبينة في الوقت ذاته أن القرار يصدر من السلطات الصحية التي لم تبلغ سلطة الطيران المدني بأي قرار جديد حتى اللحظة.

وقالت المصادر إن مطار الكويت الدولي لا يشغل رحلات مباشرة إلى الدول الجنوب افريقية، إلا من والى إثيوبيا فقط.



وذكرت المصادر أن العديد من دول المنطقة والعالم علقت الطيران مع 7 دول وهي جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابوي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني.