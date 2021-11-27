كشف مدير عام جمعية المنابر القرآنية بدر الفيلكاوي، عن انهاء الجمعية الاستعدادات لاطلاق الحملة الاغاثية ( دفء الشتاء)للسنة الثانية على التوالي لصالح اللاجئين السوريين النازحين من مناطقهم .

وبين الفيلكاوي ان الحملة تستهدف توفير مواد التدفئة والاغذية لستة الاف اسرة سورية نازحة واكثر من 500 طالب انقطعت بهم السبل، موضحا ان الحملة تشتمل على ست قوافل شاحنتان منها خصصتا لتوفير الطحين وشاحنتان لتوفير مواد التدفئة من الفحم والكيروسين والمازوت، بالاضافة الى شاحنة كاملة للمواد الغذائية واخرى لتوفير مواد الخيام والبلاستيك لحماية النازحين من اضرار الامطار وبرودة الشتاء القارص.

وشكر الفيلكاوي جموع المحسنين الذين تفاعلوا بايجابية كبيرة مع القافلة الاولى واعدا بالمزيد من العطاء الخيري الذي جبل عليه الشعب الكويتي وكل من يعيش على هذه الارض الطيبة "كويت العطاء والخير".

ودعا الفيلكاوي الراغبين في المساهمة في تجهيز القافلة التواصل مع الجمعية عبر الروابط الالكترونية او الخط الساخن.