عبدالحميد الخطيب



عبّر الكاتب الكويتي الشاب عثمان الشطي عن سعادته بعودة المهرجانات المسرحية التي تثري الساحة الفنية وتعطي الفرصة لإظهار قدرات الشباب ومواهبهم التي تحتاج الى منصة تحتضنها وتقدمها الى الجمهور بشكل مناسب، وقال: الحمد لله عادت المنافسات المسرحية والتجمع في المهرجانات الأكاديمية مع الشباب المسرحي الواعي والموهوب، وفخور بأن شاركت الفترة القليلة الماضية في مهرجان دبي لمسرح الشباب من خلال مسرحيتين، الأولى «ضلع مؤنث سالم» لفرقة جمعية دبا الحصن للثقافة والفنون والمسرح، وإخراج محمد جمعة، والثانية «مطلوب للزبالة» لفرقة مسرح ياس، وإخراج خميس اليماحي.



وتابع الشطي في تصريح لـ «الأنباء»: العملان تم اختيارهما للمنافسة ضمن 6 عروض تم اختيارها من بين 14 عملا، وتناولا قضيتين إنسانيتين مختلفتين، تلامسان الواقع بشكل كبير، وبكل تأكيد فخور بأن أمثل بلدي الكويت في هذا المحفل المسرحي الضخم ورفع اسمها عاليا، والحمد لله حصلت على جائزة «أفضل نص» عن مسرحية «مطلوب للزبالة»، كما حصل العرض على 5 جوائز من ضمنها «أفضل عرض متكامل»، وهذا الفوز يحملني مسؤولية لكي أبحث عن كل ما هو جديد ومختلف لتقديمه للجمهور، ومن خلال «الأنباء» أوجه الشكر إلى مسرح ياس وإلى أ.عبدالله الشحي، والمخرج الجميل خميس اليماحي، والشكر موصول الى فريق العمل بالكامل والذين بذلوا مجهودا واضحا لنظهر في أفضل صورة، وأشكر جميع الأصدقاء المبدعين الذين شاركوا بالمهرجان، وأتمنى التوفيق والنجاح للجميع.