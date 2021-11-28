د.عادل اليوسفي: حريصون على مواكبة التغيرات في عالم التكنولوجيا وتقديم الأفضل

عيسى اليوسفي: الشاشات الجديدة تساعد الشركات على التحول الرقمي في جميع عملياتها

حنان عبدالمعبود



أطلقت شركة «عيسى حسين اليوسفي»، وشركة «هواوي»، الشاشة الذكية الجديدة «HUAWEI IdeaHub»، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بينهما لدعم قطاع الأعمال في السوق الكويتي، وتلبية احتياجات الشركات والعملاء الأفراد، ومواكبة خطط التحول الرقمي التي تشهدها جميع القطاعات في الدولة.



وجاء طرح طرح الشاشة الجديدة في احتفال كبير أقيم في فندق «راديسون بلو»، بحضور رئيس مجلس الإدارة د.عبدالله اليوسفي، ونائب أول رئيس مجلس الإدارة في الشركة د.عادل اليوسفي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عارف اليوسفي، ومدير عام «اليوسفي للحلول الهندسية» عيسى اليوسفي، ومدير عام الإلكترونيات في «بست اليوسفي» وائل ديب، ومسؤولي الشركة، إضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة.



تطوير القدرات



واستعرض كل من ممثلي «عيسى حسين اليوسفي» و«هواوي» خلال الحلقة النقاشية التي عقدت على هامش إطلاق الشاشة الجديدة، كيف نجحت شاشة «HUAWEI IdeaHub» التي تم طرحها في السوق خلال جائحة «كورونا» عام 2020، في مساعدة الشركات على تطوير قدرات فرق عملها ومواصلة عملياتها.



وقام مسؤولو شركتي «عيسى حسين اليوسفي» و«هواوي» بتعريف الحضور على أبرز مزايا «HUAWEI IdeaHub» التي تأتي بمواصفات استثنائية تساعد مسؤولي الشركات على تقديم العروض والمنتجات بصورة رقمية بعيدا عن المنشورات التقليدية، بما يساعد على تقليص التلوث، وخفض التكاليف وزيادة إنتاجية الشركات على كل المستويات، وفي عقد المؤتمرات «عن بعد».



من جانبه، رحب د.عادل اليوسفي بالحضور في الحفل، مؤكدا حرص «عيسى حسين اليوسفي» على توفير المنتجات الحصرية في معارضها، بما يساعد على تلبية احتياجاتهم، ومواكبة التغيرات في عالم التكنولوجيا وتقديم الأفضل.



وقال في كلمته خلال الحفل إن شاشة «HUAWEI IdeaHub» تساعد الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة على تنفيذ خطط التحول الرقمي، والذي يعتبر من أساسيات خطة التنمية الجديدة «كويت جديدة 2035».



أفضل المنتجات



من جهته، قال عيسى اليوسفي إن الشركة حريصة على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتوفير أفضل المنتجات في السوق المحلي، مبينا أن إطلاق الشاشة الذكية الجديدة من «هواوي» يعكس التزامها بمساعدة شركائها في عالم الأعمال على تعزيز الإنتاجية وزيادة نجاحاتهم على كل المستويات.



وأضاف ان شاشة «HUAWEIIdeaHub» تساعد الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والوزارات والجهات الحكومية المختلفة على تنفيذ خطط التحول الرقمي والذي يعتبر من الأساسيات في إطار خطة «كويت 2035» التنموية.



ولفت اليوسفي إلى أن الشراكة الوثيقة بين «عيسى حسين اليوسفي» و«هواوي» تساعد على إطلاق المنتجات الحصرية في معارض الشركة وتلبية احتياجات العملاء من جميع القطاعات، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح العديد من المنتجات الجديدة التي ترقى لتطلعات الزبائن وتناسب احتياجاتهم، وتساعدهم على تطوير أعمالهم وزيادة ربحيتهم.



من جهة أخرى، أعرب مسؤولو «هواوي» عن سعادتهم بالشراكة التي تربط الشركة مع «عيسى حسين اليوسفي»، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المنتجات التي تناسب احتياجات مجتمع الأعمال ومختلف العملاء في السوق المحلي.