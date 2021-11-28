وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، عن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتأكد من أن الشركة «الصينية» أتمت عملها بالكامل من الناحية الفنية.



ونص السؤال على ما يلي:



يعد مشروع مدينة المطلاع السكنية من أبرز وأكبر المشاريع التي وضعتها الدولة بهدف تنفيذ خطة التنمية، ويتمثل هذا المشروع الإسكاني في تنفيذ البنية التحتية لعدد يتجاوز 20000 قسيمة سكنية، لذا تعاقدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع إحدى الشركات «الصينية» العالمية لتنفيذ المشروع.



وفي الآونة الأخيرة، سمحت بلدية الكويت لأصحاب القسائم ببدء البناء، إلا أنهم فوجئوا بعدم تهيئة الشركة للبنية التحتية كما ينبغي، حيث مازالت الكتل الصخرية موجودة لم تفتت، ما كبد المواطنين مبالغ مالية زائدة أثناء الحفر لوضع الأساسات.



كما أن الشركات الكويتية التي تعاقدت معها الشركة العالمية بالباطن للمشاركة في تنفيذ المشروع بمختلف المهام، لم تحصل على كامل مستحقاتها.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل تأكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أن الشركة «الصينية» أتمت عملها بالكامل من الناحية الفنية؟ وما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة تجاه شكاوى المواطنين؟



2- ما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة تجاه صرف مستحقات الشركات الكويتية التي تعاقدت معها الشركة العالمية بالباطن والتي ساهمت في تنفيذ المشروع؟