سلطان العبدان



أعلن النائب مرزوق الخليفة أنه يجري اتصالات مكثفة مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية للإسراع في إقرار الاقتراح بقانون الذي قدمه حول زيادة معاشات المتقاعدين 60 دينارا كل ثلاث سنوات بدلا من 30.

وقال الخليفة، في تصريح لـ «الأنباء»، إن ارتفاع الأسعار حاليا وموجة الغلاء التي تسود الأسواق ومحدودية دخل المتقاعدين تتطلب من الجميع الالتفات الى هذه الفئة الاجتماعية بشكل جدي، خصوصا ان الوضع المالي للصندوق التأميني الذي أنشئ لهم في ازدياد وارتفع رصيده بمقدار الثلث خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يدل على كفاية الأموال لإقرار زيادة المتقاعدين.

وأضاف ان إيراد الصندوق التأميني يعتمد على استقطاعات الموظفين الحاليين والداخلين إلى سوق العمل، وهذا أمر يحقق له الزيادة في الأرصدة اللازمة لتغطية الزيادة المقترحة.

وطالب الخليفة الحكومة بضرورة التعاون في هذا الجانب والموافقة على الزيادة المرجوة للمتقاعدين لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.

وأوضح الخليفة انه سيبقى على اتصال مع أعضاء «المالية» لتمرير القانون الذي يحظي بقبول شعبي ومطالبات عديدة من قبل أصحاب الشأن، مشيرا إلى أنه سيجري اتصالات مع النواب للموافقة على القانون عند إحالته من اللجنة إلى مجلس الأمة.