أعلن امس بنك برقان وبالتعاون مع «جراند سينماز»، عن منح عملاء حساب «Youth» للشباب فرصة حصرية لحضور فيلم «Ghostbusters» مجانا في «غراند سينماز» في مركز الحمراء للتسوق.



وسيكون عرض الفيلم يوم الخميس المقبل الموافق 2 ديسمبر، ويمكن لكل عميل من عملاء حساب «Youth»، ان يحصل على تذكرتين مجانيتين لحضور أي من العروض الساعة 2:00 مساء، 5:00 مساء أو 8:00 مساء.



ولحجز المقاعد المجانية، يجب على عملاء حساب «Youth» للشباب مراجعة شباك تذاكر «غراند سينماز» في مركز الحمراء للتسوق وإبراز بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم ابتداء من اليوم. ويأتي هذا العرض كجزء من مجموعة واسعة من الامتيازات الحصرية، التي تم تصميمها خصوصا لتتناسب مع نمط حياة الشباب. ويذكر ان حساب «Youth» هو للشباب للذين تتراوح أعمارهم بين الـ 15 و25 عاما، والذين يسعون الى تحقيق مستقبل مكلل بالنجاح. يقدم الحساب بطاقة مسبقة الدفع مجانا وبطاقة الصرف الآلي للاستفادة من باقة واسعة من الخصومات مجموعة مختارة من المطاعم والمحلات التجارية في جميع أنحاء الكويت، هذا إلى جانب الخصم الحصري لعملاء الحساب لدى غراند سينماز.