آلاء خليفة



أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات والروابط الطلابية بجامعة الكويت ضربت بعرض الحائط القوانين واللوائح الجامعية وذلك بسبب انتهاء الفترة القانونية لموعد اجراء الانتخابات، وعلى الرغم من ذلك ستعقد بعض الكليات انتخاباتها الاسبوع المقبل.



واوضحت المصادر انه وفقا للائحة الجمعيات العلمية وخاصة المادة السابعة التي تنص على ان تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من الهيئة الادارية خلال ثلاثين يوما من بداية العام الدراسي وتدعو الهيئة الادارية للاجتماع بطرق الاعلان المتاحة، وعلى تعميم عميد شؤون الطلبة في هذا الشأن، وللمرة الاولى بتاريخ العمل النقابي بجامعة الكويت، لم تقم 6 جمعيات علمية بتحديد موعد اجراء الانتخابات في الفترة القانونية والتي بدأت مع بداية العام الدراسي في 24 اكتوبر وانتهت في 23 الجاري وهي: التربية والطب والصحة العامة وطب الاسنان والعمارة والصيدلة، وحتى لو تمت تزكية بعضها، ولكن 6 كليات بالمجمل وبما فيها العلوم الصحية وطب الأسنان والعمارة تعتبر مخالفة لأنها تمت بعد انتهاء المدة.



وتابعت المصادر: هذا يفتح المجال لتساؤل القوائم المتنافسة عن الاجراء الذي سيتخذ في هذا الوضع، وما الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، ومن المسؤول والأسباب التي أدت الى تأخر الفترة المحددة للانتخابات، وهل سيتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من قبل عميد شؤون الطلبة، وما الوضع القانوني لاجراء انتخابات هذه الجمعيات بعد انتهاء الموعد المحدد؟