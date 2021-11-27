أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس لجنة كورونا الشيخ حمد جابر العلي أنه لن يكون هناك إغلاق للمطار ولا للحدود البرية أو البحرية.



كلام العلي جاء على هامش اجتماع لجنة «كورونا» التي يترأسها لبحث آخر التطورات حول ظهور المتحور الأخير «أوميكرون» بحضور أعضاء اللجنة، حيث تم تدارس الخطوات التي ستتم التوصية بها لمجلس الوزراء.



وطمأن وزير الدفاع المواطنين والمقيمين بأن المطار لن يغلق وكذلك الحدود البرية والبحرية، لكن هناك خطوات يجب اتخاذها من الجميع سواء المتواجدون داخل الكويت أو العائدون من الخارج، فالڤيروس خطير وهناك العديد من الدول التي أغلقت وهناك دول أوروبية أوقفت الرحلات مع بعض الدول الأفريقية، ونحن سنوصي بمثل هذه الإجراءات وتحديد الدول التي سيكون معها إغلاق، كما أن وضعنا الصحي فوق الممتاز بفضل الله ثم جهود العاملين في وزارة الصحة، وأقول للمسافر «لا تحاتي» فالمطار لن يغلق، وبالنسبة للمسافرين من دول الجوار برا الحدود ستكون مفتوحة.