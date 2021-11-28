استقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض السفير الماليزي لدى لبنان أزري بن مات يعقوب، وتناول الجانبان سبل التعاون بين البلدين، لاسيما في مجال التنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية من خلال الشركة الوطنية الماليزية Petronas وإمكانية المشاركة في دورة التراخيص الثانية التي أعلن عن الموعد النهائي لاستقبال العروض في 15 يونيو 2022.



كما تناول البحث إمكانية التعاون في مجال توريد الغاز المسال إلى لبنان، وبناء معامل توليد الكهرباء، ومشاريع المياه.



وأبدى الجانب الماليزي استعداد بلاده لتدريب الكوادر اللبنانية في مجالات الطاقة والنفط والمياه. واتفق الجانبان على آلية المتابعة للمواضيع المشتركة والبناء على العلاقة المميزة بين البلدين.