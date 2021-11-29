في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في البلدية لمتابعة تطبيق الضوابط والنظم البلدية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي لجولات تفتيشية أثناء عطلة نهاية الأسبوع في منطقة حولي، وأسفرت عن إغلاق 3 محلات ما بين مزاولة نشاط غير مذكور بالترخيص واستغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص وتحرير 13 محضر مخالفة لشروط وضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات العامة إلى جانب التأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية.



ودعا السبعان أصحاب المحلات الى الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الاغلاق الإداري.