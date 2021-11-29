أقامت جمعية الصداقة الكويتية -البريطانية مؤخرا مأدبة غداء على شرف مجموعة من البرلمانيين البريطانيين الزائرين، وتعتبر أول احتفال تنظمه الجمعية منذ انتشار جائحة كورونا قبل عامين.



حضر مأدبة الغداء التي أقيمت في نادي الرؤساء، أعضاء كل من البرلمانين الكويتي والبريطاني وممثلون عن وزارة الخارجية وسفير المملكة المتحدة في الكويت، وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصداقة الكويتية -البريطانية.



وكان الهدف من الاجتماع إعادة التأكيد على أهمية العلاقة بين الكويت وبريطانيا العظمى ومناقشة الأنشطة السابقة التي نظمتها الجمعية بهدف توطيد العلاقات بين البلدين.



وتحدث بالنيابة عن الجمعية المنسق السفير عبدالله بشارة، قائلا: «إن الهدف الأساسي من مثل هذه الزيارات هو التأكيد لشعب كلا البلدين على أهمية الحفاظ على الشراكة التاريخية التي تربط البلدين منذ أكثر من قرن والبناء عليها».



وتابع السفير بشارة قائلا: «دأبت بريطانيا العظمى على تأكيد صداقتها للكويت، ولدى الشعب الكويتي ثقة تامة في استعداد بريطانيا على الدوام لأداء واجبها تجاه الكويت، سواء كان ذلك في أوقات الرفاه أو الشدائد».



وخلال مأدبة الغداء، أعرب أعضاء الجانب الزائر عن تقديرهم لكرم الضيافة والشعور الحقيقي بالصداقة تجاه بريطانيا العظمى. كما عبروا عن إعجابهم بالمبادئ الديموقراطية التي تعتز بها الكويت وأبدوا استعدادهم لنقل آرائهم الإيجابية عن الكويت إلى البرلمان البريطاني.



وفي الختام، اتفق الطرفان على أهمية ضمان استمرارية الصداقة والدعم بهدف توطيد هذه العلاقات التاريخية.