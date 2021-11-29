اختتمت مساء اول من امس منافسات بطولة الراحل الشيخ عبدالله المبارك للرماية والتي أقيمت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي ونظمها النادي الكويتي للرماية بتتويج الفائزين في مسابقاتها التي شملت رمايات المسدس والبندقية والقوس والسهم لفئتي الرجال والسيدات.



من جانبه، أكد الشيخ مبارك العبدالله، في تصريح عقب ختام البطولة، حرص أسرة الراحل الشيخ عبدالله المبارك على استمرار تنظيم هذه البطولة سنويا تخليدا لذكراه كأحد رجالات الكويت الأوفياء ودعما للنادي، معتبرا ان هذه البطولة تعد محطة مهمة لإعداد الرماة الكويتيين وتجهيزهم للبطولات الدولية المقبلة.



وأشاد العبدالله بالجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي رئيسا وأعضاء لتطوير اللعبة في البلاد ما أثمر إحراز المنتخب الكويتي العديد من الإنجازات الكبيرة في اهم البطولات العالمية، مهنئا الرماة والراميات الفائزين بمختلف مسابقات البطولة.



بدوره، قال رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي ان هذه البطولة التي شهدت مشاركة عدد كبير من رماة الكويت جاءت بمستوى فني متميز، إذ حقق الرماة والراميات المشاركون نتائج طيبة، مشيرا إلى أن هذه البطولة تعد استعدادا طيبا لرماة الكويت لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة وبطولة سمو الأمير الدولية الكبرى التي تستضيفها البلاد في يناير ومارس المقبلين على التوالي.



وأسفرت مسابقات البطولة عن فوز رامي الحرس الوطني حمد النمشان بمسابقة رماية «المسدس ضغط الهواء ـ 10 أمتار» لفئة الرجال، فيما توج الرامي علي المطيري من رماة نادي الرماية بلقب مسابقة رماية «البندقية ضغط هواء ـ 10 أمتار» للفئة نفسها، كما أحرز رامي الحرس الوطني فيصل الرشيدي لقب مسابقة رماية القوس والسهم لفئة «الأولمبي» فيما نال عبدالله مال الله من النادي الكويتي للرماية المرتبة الأولى في المسابقة نفسها لفئة «المركب»، وفي منافسات السيدات أحرزت رامية نادي الرماية سندس الحمد المركز الأول في مسابقة رماية «المسدس ضغط الهواء ـ 10 أمتار»، فيما نجحت زميلتها مريم أرزوقي في الفوز بلقب مسابقة رماية «البندقية ضغط هواء».