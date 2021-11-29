بعد عامين من الغياب القسري بسبب الإجراءات الاحترازية التي واكبت جهود الكويت في مواجهة كورونا وتداعياتها، نظمت الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين بالتعاون مع كلية هندسة البترول بجامعة الكويت وبرعاية الشيخ عبدالله السالم وبنك بوبيان مباراة ودية في كرة القدم بين الطلبة وهيئة التدريس في ملعب المسيلة الرياضي في أجواء تنافسية ميزتها عودة النشاطات الرياضية والثقافية على إثر عودة الحياة الطبيعية بعد انحسار جائحة كورونا.



وأكد المنظمون أن التواصل المباشر بين الطلبة وهيئة التدريس بعد فترة من التواصل الأكاديمي عن بعد، من شأنه أن يقرب المسافة الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى الترفيه عن النفس في إطار رياضي يعزز القناعة بأن العقل السليم في الجسم السليم.



وذكر القائمون على الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين أن إعادة بث نشاط الجمعية في سياق العودة للحياة الطبيعية لما بعد كورونا سيشهد الاثنين تنظيم معرض فني وثقافي بمضمون سياسي وقومي من خلال رسومات ينفذها الطلبة، تعبيرا عن تضامن الطالب الكويتي مع القضية الفلسطينية، حيث يبقى الوجدان الكويتي مرتبطا بعدالة القضية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.