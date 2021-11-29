قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية بالربع الثالث، إن صافي ربح الشركات المدرجة في بورصات الخليج سجل ارتفاعا قياسيا جديدا في الربع الثالث من العام 2021 بوصوله إلى 55.5 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 123.4% على أساس سنوي وبنسبة 22.7% على أساس ربع سنوي.



وتعكس تلك الزيادة نموا إيجابيا لأرباح البورصات السبعة، وجاءت الكويت في الصدارة خلال الربع الثالث بصافي ربح قدره 5.6 مليارات دولار، بزيادة قدرها 6 أضعاف تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من 2020، كما زادت أرباح الشركات المدرجة في بورصات السعودية ودبي والبحرين بأكثر من الضعف خلال هذا الربع، في حين سجلت الشركات العمانية نموا هامشيا بنسبة 1.2% فقط.



ويعكس ارتفاع ربحية الشركات الخليجية خلال هذا الربع تسارع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي على مستوى المنطقة مع ارتفاع قراءات مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات بوتيرة ثابتة متخطية العلامة الدالة على النمو البالغة 50 نقطة بوصولهما إلى 57.7 و55.7 نقطة في أكتوبر 2021، على التوالي. وظلت أوضاع جائحة «كوفيد-19» تحت السيطرة إلى حد كبير خلال الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض حالات الإصابة، وكذلك بفضل جهود طرح اللقاحات بوتيرة سريعة في دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لذلك، عادت معظم القطاعات الاقتصادية إلى طاقاتها الإنتاجية السابقة للجائحة باستثناء القليل منها الذي يشمل قطاعي السياحة والضيافة.



وكان أداء قطاعات السوق مماثلا للربع السابق، إذ جاءت شركات الطاقة والبنوك والمواد الأولية في الصدارة من حيث نمو صافي الأرباح الفصلية. وجاء قطاع النقل في المرتبة التالية بصافي ربح قدره 3.34 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2021 مقابل 0.04 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2020. وجاءت زيادة الأرباح بصفة رئيسية بدعم من الأداء القوي لشركة اجيليتي التي أعلنت عن صافي ربح بقيمة 3.1 مليارات دولار في الربع الثالث من العام على خلفية مكاسب بيع شركة الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة التابعة لها إلى شركة «دي.اس.في بانالبينا» (DSV Panalpina). من جهة أخرى، تراجعت أرباح قطاع الاتصالات على أساس سنوي فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الانخفاض الحاد في أرباح كل من شركة اوريدو وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).



وتضاعف صافي ربح فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 ليصل إلى 139.1 مليار دولار مقابل 65.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020. وتعزى الزيادة بصفة رئيسية إلى الأرباح المرتفعة التي أعلنت عنها الشركات السعودية بنمو صافي ربحها بنسبة 127.5% لتصل إلى 101.0 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 مقابل 44.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، تليها بورصتا أبوظبي وقطر بوصول صافي أرباحهما إلى 11.6 مليارا و9.1 مليارات دولار على التوالي.



وسجل قطاع الطاقة أكبر زيادة مطلقة في الأرباح على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغت أرباح القطاع 29.7 مليار دولار، أي أكثر من الضعف على أساس سنوي وبنسبة 21.0% على أساس ربع سنوي. وارتفعت أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 146.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2021 لتصل إلى 29.1 مليار دولار، بينما سجلت باقي شركات القطاع أرباحا بقيمة 596.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2021 مقابل خسائر قدرها 145.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2020. وجاءت أرباح أرامكو بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام بفضل انتعاش الطلب العالمي على النفط إلى جانب زيادة الإنتاج خلال هذا الربع. وفيما يتعلق بالقطاعات الفرعية المختلفة، ساهم تحسن هوامش التكرير والمواد الكيميائية في تعزيز النتائج المالية خلال هذا الربع. وسجلت الشركات النظيرة ضمن القطاع مثل دانة غاز وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ربحا خلال الربع الثالث من العام 2021 بدعم رئيسي من زيادة الإيرادات مقارنة بتسجيل خسائر في الربع الثالث من العام 2020.



كما ارتفعت أرباح قطاع البنوك في الربع الثالث من العام 2021 لتصل إلى 9.6 مليارات دولار، بزيادة قدرها 36.1% على أساس سنوي وبنسبة 17.1% على أساس ربع سنوي. وشهدنا نمو الأرباح على أساس سنوي في كل أنحاء المنطقة بعد الانخفاض الحاد للأرباح الذي تم تسجيله العام الماضي. وسجلت البنوك المدرجة في دبي زيادة صافي أرباحها بأكثر من الضعفين في الربع الثالث من العام 2021 وتبعها البنوك المدرجة في الكويت والبحرين، وسجلت البنوك السعودية المدرجة نموا في الأرباح بنسبة 24.3% على أساس سنوي و21.3% على أساس ربع سنوي ومثلت نسبة 37% من أرباح القطاع خلال هذا الربع.



وبلغت أرباح قطاع المواد الأولية 3.9 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2021 مقارنة بربح قدره 0.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2020. إلا ان الأرباح تراجعت مقارنة بالربع الثاني من العام 2021 بنسبة 13.0% بصفة رئيسية على خلفية نقص قيمة الأرباح مقارنة بالربع السابق التي أعلنت عنها شركات المواد الاولية المدرجة في السعودية والكويت. وكان هذا الانخفاض على أساس ربع سنوي مدفوعا بصفة رئيسية بارتفاع تكاليف المواد الأولية التي أدت إلى انخفاض أرباح شركات القطاع الرئيسية مثل سابك وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات، حيث تراجع حجم أعمال سابك بنسبة 2% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2021 والذي قابله ارتفاع أسعار البيع.



وبالنسبة لقطاع الاتصالات، تأثر صافي الربح الإجمالي عن فترة الربع الثالث من العام 2021 بالانخفاض السنوي الذي سجلته 6 من أصل 17 شركات مدرجة ضمن القطاع. إذ انخفضت أرباح اوريدو من 176.7 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2020 إلى 53.7 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2021 على الرغم من ارتفاع الإيرادات إذ تأثرت النتائج بخسائر صرف العملة الأجنبية.