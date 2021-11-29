عبدالكريم العبدالله



تفقد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا مستشفى الأمراض الصدرية ضمن الخطة المعهودة لتطوير أجنحة الأطفال في مرافق وزارة الصحة، لاسيما في المستشفى الصدري بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة بالعناية المركزة للأطفال بما يعكس رؤية وزارة الصحة.



إلى ذلك، أعلن مدير إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية في وزارة الصحة د.حمود الزعبي، عن الاجتماع مع خبراء من «البنك الدولي» و«الأمانة العامة للتخطيط» لمناقشة خطة العمل لمكافحة الأمراض المزمنة خلال المرحلة المقبلة. وذكر د.الزعبي في تصريح لـ «الأنباء»، أن من الخطط التي تمت مناقشتها مع «البنك الدولي» والأمانة العامة للتخطيط «حوكمة» خدمات إدارة الأمراض المزمنة، وبناء قدرات العاملين، علاوة على التوسع والارتقاء في الخدمات المقدمة. وبين د.الزعبي انه تمت مناقشة أيضا وضع خطط سبل مكافحة عوامل «الاختطار» وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وطرق الرصد والتقييم ودعم الأبحاث في مجال مكافحة هذه الأمراض، فضلا عن بناء الشراكات والتعاون مع الجميع للحد من عبء الأمراض المزمنة في المجتمع.