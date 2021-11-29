القاهرة - سامي عبد الفتاح



بعد 24 ساعة فقط من انتهاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد ونجاح قائمة محمود الخطيب بالكامل، لتولى إدارة النادي حتى 2025، فوجئ أعضاء القائمة وأعضاء النادي والإعلام، بتعليق فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بدعوى أن لائحة النظام الأساسي للأهلي لا تتضمن الفوز بالتزكية لأي من مناصب مجلس الإدارة، وهو ما صدر عن اللجنة الأولمبية المصرية وإدارة الشباب والرياضة بالقاهرة واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.



وردا على هذا التعليق، أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، يؤكد فيه صحة الموقف القانوني للعامري فاروق، الفائز بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية، خاصة بعد حصوله على 19 ألفا و472 صوتا من أصوات الناخبين، وان الجهة الإدارية هي التي أعدت استمارة الانتخاب، والتي دونت أمام العامري خانتين بالموافقة أو عدم الموافقة، نظرا لأنه المرشح الوحيد للمنصب.



واعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية، وفق لائحتها الاسترشادية فوز مجلس إدارة النادي الأهلي كاملا، مع تجميد موقف نائب الرئيس، بسبب عدم اعتماد اللجنة القضائية لفوزه بداعي تطبيق اللائحة، وعرضه على أول جمعية عمومية مقبلة للنادي والمقرر لها يوليو 2022.



وأكدت مصادر قانونية من اللجنة الأولمبية المصرية أن العامري أصبح أمام خيارين فقط: «إما اللجوء للطعن على قرار تجميده خلال 6 شهور، أو الانتظار حتى موعد انعقاد أول جمعية عمومية عادية وذلك عقب نهاية السنة المالية في 30 يونيو المقبل»، بدورها أكدت مصادر من داخل النادي أن مجلس الإدارة متمسك بوجود العامري ضمن المجلس، إذ سيحضر جلساته ولو بصفته مستشار لمجلس الإدارة، حتى يتم فك الاشتباك في هذه المسألة القانونية.