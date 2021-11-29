محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان وزارة الأشغال العامة دعت الشركات الى تقديم عطاءاتها في موعد غايته 28 ديسمبر لعقد بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب المطلاع بمحافظة الجهراء.



وأضافت المجلة ان طاقة المحطة في معالجة مياه الصرف الصحي المخطط لها ستبلغ 400 ألف متر مكعب من المياه يوميا، بينما تبلغ ميزانيتها التقديرية 175 مليون دينار (582 مليون دولار).



ويتضمن المشروع بناء صهاريج عازلة تحت الأرض بسعة 50 ألف متر مكعب ومحطة تفريغ صهاريج بنفس السعة.



بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة الفائزة بالمناقصة ببناء شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة من الخزانات في محطة معالجة المطلاع إلى شبكات الري في مدينة المطلاع، وبناء خط مياه بطول 40 كيلومترا من خزانات محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المطلاع إلى محمية الطيور في المطلاع بمحافظة الجهراء.



تجدر الاشارة الى انه تم طرح مناقصة هذا المشروع لأول مرة العام الماضي، لكن تم إلغاؤها في وقت لاحق، وكانت مجلة ميد قد ذكرت في يوليو الماضي، ان الكويت تدرس إعادة طرح مناقصة المشروع.



وبينما كانت الكويت مغلقة بسبب جائحة كورونا، تلقت وزارة الأشغال العامة أربعة عطاءات للعقد في يناير من قبل الشركات التالية: المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه المصرية، وشركة هندسة البناء الحكومية الصينية، وشركة كوزو توبلو كونوت التركية، ومحمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة الكويتية.



وعلمت مجلة ميد من مصادر مطلعة على المشروع في يوليو، أن الإغلاق قد حد من استجابة وزارة الأشغال العامة لطلبات التوضيح اللاحقة المرفوعة من الشركات التي قدمت العروض.