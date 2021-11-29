قال ماتيو باسيتي مدير عيادة الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة (مقاطعة ليجوريا ـ شمال) إيطاليا إن السلطات المختصة تقوم برصد المتحور الجنوب إفريقي من فيروس كورونا باستمرار، لكن ليس لإرهاب الإيطاليين.

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" في نسختها العربية عن عالم الوبائيات قوله إن المتحور الجنوب إفريقي الجديد يجب أن يثير القلق، لكن لا يجب أن يثير المخاوف، موضحًا أن المتغير الجديد، المعروف باسم أوميكرون، يبدو أكثر عدوى من متحور دلتا، ويمكن أن تكون هناك بعض المشاكل المتعلقة باللقاحات، لذا يجب البقاء في حالة يقظة واستعداد، إلا أنه لا يوجد الكثير من المعلومات عن حقيقة أن بإمكانه اختراق دفاع اللقاحات المتاحة.

وأوضح باسيتي أنه يجب القيام بأمرين، أولًا دراسة هذا المتحور الجديد وثانيًا مواصلة إجراء التطعيمات، وبشكل خاص الجرعات الثالثة المعزز، لأنها من شأنها أن ترفع حاجز الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.