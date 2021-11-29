قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا إنه لا توجد حاجة لتشديد السياسة النقدية هذه المرة للسيطرة على التضخم المدفوع بعوامل مؤقتة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

وقال بانيتا في حدث عقد في فلورنسا بإيطاليا إن "زيادة الأسعار في بعض الدول تسبب قلقا"، مضيفا أن "البنك المركزي لا يتدخل لأنه إذا فعل، لأن تدخله سوف يكون ضرره أكثر من نفعه. إنه مثل المرض، حيث لا تصلح كل الأدوية لكل الأمراض".

ووفقا لبلومبرج، كانت هذه التصريحات نفس تلك التي أدلها بها بانيتا الأربعاء الماضي في باريس، عندما قال إن أوروبا تتعرض لصدمات في التوريد، وصنف التضخم إلى جيد وسيئ وقبيح.

وقال بانيتا إن التضخم الحالي "سيئ" لكنه مؤقت أيضا، مدفوعا بمشاكل سلاسل التوريد، وزيادات أسعار الطاقة، "التي تتجه لأن يتم التغلب عليها".

وأضاف أنه إذا ما بدا التضخم أنه سيصبح أكثر ديمومة، فسيكون هو من بين أول من يطالب بتدخل البنك المركزي الأوروبي.

كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قد صرحت يوم الجمعة الماضي بأن التضخم بمنطقة اليورو قد تبدأ حدته في التراجع في كانون ثان/ يناير على أقرب تقدير.