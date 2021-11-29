أعلنت شركة مويت هنسي لوي فيتون "إل في إم إتش" الفرنسية للسلع الفاخرة وفاة المصمم فيرجيل أبلوه عن عمر ناهز 41 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان لسنوات عدة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال المدير التنفيذي للشركة برنارد أمولت في منشور على الحساب الرسمي للمجموعة على منصة انستجرام إننا "جميعا أصبنا بالصدمة.. فيرجل لم يكن مصمما عبقريا وصاحب رؤية فحسب، بل كان رجلا يتمتع بروح جميلة وحكمة عظيمة".

وقال حسابه على انستجرام إنه "حارب ببسالة نوعا نادرا وشرسا من السرطان، وهو الساركوما الوعائية القلبية. لقد اختار أن يتحمل معركته سرا منذ تشخيص حالته في عام 2019 وخضع لعدد هائل من العلاجات الصعبة".