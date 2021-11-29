انتقد رئيس نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا، فرانك فيرنكه، اعتزام الحكومة فرض التطعيم الإجباري لكورونا على فئات مهنية معينة وهم العاملون في قطاع الرعاية والصحة.

وفي تصريحات لصحيفتي "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانيتين ، قال فيرنكه:"داخل فيردي، هناك آراء مختلفة للغاية حول موضوع التطعيم الإجباري لفئات مهنية فردية يجري التعبير عنها بشكل انفعالي".

وأضاف فيرنكه أنه لا يزال ينظر بشكل نقدي لتقييم كل هذه الحجج لانعدام تأثيرها على مكافحة جائحة كورونا.

وتابع فيرنكه أن معدل التطعيم بين هذه الفئات مرتفع بالفعل " وحسب ما نعرفه من الاستطلاعات، يمكنني أن أقدر هذا المعدل بأكثر من 95%، وربما كانت الصورة في دور رعاية المسنين أكثر تباينا".

وأشار فيرنكه إلى أن هناك بين الموظفين غير الراغبين على الإطلاق في أخذ التطعيم، أشخاصا ليس لهم أي اختلاط بالمرضى " وتوقعي أن هؤلاء لن يأخذوا التطعيم حتى لو تم تطبيق مثل هذا التطعيم الإجباري وسيتحملون عواقب ذلك بأن يتوقفوا على الأقل مؤقتا عن ممارسة نشاطهم المهني" ولفت إلى أن هذا سيفاقم من مشكلة نقص أطقم العاملين.

كان هوبرتوس هايل وزير العمل في حكومة تسيير الأعمال في ألمانيا أعلن اعتزامه تطبيق التطعيم الإجباري لكورونا بالنسبة للعاملين في المستشفيات ودور الرعاية قبل عيد الميلاد.

وقال الوزير لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية في رد على سؤال حول ما إذا كان يؤيد التطعيم الإجباري العام:" نعم أرى أنه من الصواب أن نعمل في خطوة أولى قبل عيد الميلاد على تطبيق التطعيم الإجباري على سبيل المثال في المستشفيات ودور الرعاية والمسنين والمعاقين".