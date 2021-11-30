

يدعم بنك الخليج هذا العام مجددا، المبادرة العالمية «Orange the World» التي تطلقها منظمة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، في 25 نوفمبر ولمدة 16 يوما، حتى تنتهي في تاريخ 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة، يضيء بنك الخليج مبناه الرئيسي باللون البرتقالي طوال أيام الحملة، كما يعمل على رفع مستوى الوعي بهذه القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعما لجهود القضاء على العنف ضد المرأة، والمحافظة على حقوق الإنسان بشكل عام.



ويشارك بنك الخليج في هذه الحملة مجددا هذا العام ضمن التزامه بالاستدامة المجتمعية، ودعمه للجهود الوطنية في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، وهي جزء من خطة التنمية الوطنية ورؤية الكويت 2035.



وحول هذه المبادرة، قالت مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، لجين القناعي: «التزامنا بتعزيز الاستدامة المجتمعية يحتم علينا تمكين المرأة وتنحية الضرر عنها، وتعزيز أمانها إلى جانب أمان كل أفراد المجتمع وأطيافه. ندعم في بنك الخليج حملة «Orange the World» إيمانا بحق النساء بالأمان، وتأكيدا على رفض العنف ضدهن. هدف المساواة بين الجنسين من الأهداف السامية التي تسعى لها الأمم المتحدة، وندعمها دعما كاملا».