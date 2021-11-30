يواصل البنك الأهلي الكويتي بذل جهوده الرامية إلى نشر الوعي حول حقوق العملاء أثناء تعاملاتهم مع البنوك في الكويت، من خلال التأكيد على أهمية دليل حماية المستهلك الصادر عن بنك الكويت المركزي، وتندرج هذه المبادرة في إطار حملة بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت: «لنكن على دراية» المستمرة على مدار عام كامل.



وقال أحمد الطيار المدير الإقليمي في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد: يشتمل دليل حماية المستهلك على أهم الممارسات الرئيسية، حيث يتطلب الأمر من المستهلك أن يكون على معرفة تامة بها أثناء تعامله مع البنوك حتى يكون على دراية بحقوقه وامتيازاته. ونحن في البنك الأهلي الكويتي نضع مسألة حماية حقوق المستهلكين وتوعية عملائنا على رأس أولوياتنا. ومن خلال حملة «لنكن على دراية» سنتمكن من إبراز أهمية الشمول المالي، فضلا عن نشر الوعي حول حقوق العملاء وامتثال البنوك للقوانين المحلية والدولية.



ويأتي «دليل حماية المستهلك»، الصادر عن بنك الكويت المركزي، تماشيا مع مبادئ ضمان الحماية المالية للمستهلك التي أقرها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في أكتوبر 2011. ويشتمل الدليل على مجموعة من المبادئ المكملة لمختلف القواعد والتوجيهات الصادرة عن بنك الكويت المركزي لحماية العملاء في تعاملاتهم مع البنوك.



وتسلط حملة «لنكن على دراية» الضوء على العديد من الموضوعات المهمة خلال العام لنشر مزيد من الوعي حولها، مثل الاستخدام الفعال والآمن للبطاقة المصرفية، وتقديم النصح والإرشاد بشأن الاقتراض، وكيفية منع عمليات الاحتيال، وبروتـــوكـــولات الأمـن السيبراني والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها المزيد.