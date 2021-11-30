متى يبدأ الأطفال حديثو الولادة في التفاعل مع الفكاهة؟



وجدت دراسة نشرتها صحيفة The Times البريطانية أن أقرب سن يتفاعل فيها الأطفال مع الفكاهة نحو 4 أسابيع، وأن نحو نصف الأطفال الرضع يتفاعلون مع المزاح حين يبلغون شهرين.



الدراسة العالمية أجريت على نحو 700 طفل، وراجع باحثون في جامعة بريستول أنواع الفكاهة التي ينميها الأطفال مع تقدمهم في العمر، من خلال استطلاع رأي. ووجد الباحثون أن الأطفال الأقل من عام يفضلون أشكالها المادية والبصرية والسمعية مثل لعبة البيكابو والدغدغة والعبث بالأشياء والحركات المضحكة بالوجه والتحدث بأصوات غريبة. فيما وجد الباحثون أن من يبلغون من العمر سنة واحدة يضحكون حين يشاكسهم الآخرون أو يتظاهرون بتخويفهم، ويضحكهم أيضا تقليد الحيوانات. وخلصوا إلى أن الأطفال في عمر عامين يستمتعون بالعبارات التي لا معنى لها مثل «الكلاب تقول موو»، وهو ما يعكس تطور اللغة، بالإضافة إلى السخرية من الآخرين أو العدوانية.



أما الأطفال البالغون من العمر 3 سنوات الذين شملهم الاستطلاع فكانوا يفهمون الحيل والتوريات المضحكة ويستمتعون بالكلمات البذيئة.



وتقول د.إيلينا هويكا، الأستاذة المساعدة في الجامعة: «نتائج بحثنا تظهر أن الفكاهة عملية معقدة ومتطورة في السنوات الـ 4 الأولى من الحياة». وأضافت: «نظرا لشموليتها وأهميتها في العديد من جوانب حياة الأطفال والبالغين، من المهم أن نخرج بأدوات تحدد كيفية تطور الدعابة أولا حتى نتمكن من فهم لا ظهور الدعابة نفسها فحسب، وإنما كيف يمكن أن تساعد الصغار في الإدراك المعرفي والاجتماعي وفي صحتهم العقلية».



ووجدت الدراسة أيضا أن العنصر الأساسي المطلوب لتطور الدعابة عند الأطفال هو الاندماج الاجتماعي حتى يفهموا أنهم يشاركون تجربة مع شخص آخر.

عن «عربي بوست»