بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس راتو ويليامي كاتونيفير رئيس جمهورية فيجي الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية فيجي الصديقة، متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية ولجمهورية فيجي وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس راتو ويليامي كاتونيفير رئيس جمهورية فيجي الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية فيجي الصديقة، ومتمنيا له دوام التوفيق والسداد.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.