حنان عبدالمعبود



أعلنت رئيسة رابطة النساء والولادة، استشاري النساء والولادة في وزارة الصحة د.هدى العنزي عن زيادة في نسبة الإصابة بأورام عنق الرحم لدى السيدات وفي أعمار مبكرة.



وشددت العنزي خلال ورشة علمية نظمتها الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» افتراضيا، بالتعاون مع رابطة الأورام التابعة للجمعية الطبية الكويتية بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، على أهمية إجراء وزارة الصحة دراسة حول انتشار حالات الإصابة بأورام عنق الرحم والجدوى الاقتصادية لتوفير لقاح أو تطعيم عنق الرحم للوقاية من أورام عنق الرحم للسيدات، لكي يتسنى اتخاذ القرار الصحيح حول الحاجة للتطعيم من عدمه مع أهمية توفير اللقاح في وزارة الصحة للراغبات من السيدات لاستخدامه.



وأوضحت د.هدى العنزي أن تطعيم عنق الرحم متوافر في الكويت في المستشفيات وبعض العيادات الخاصة فقط، مشيرة إلى أن الكثير من السيدات قد تلقين اللقاح.



وخلال الورشة اتفق المشاركون على أهمية التوعية بالكشف المبكر عن أورام عنق الرحم، لأن الوصول المبكر يحقق نسب شفاء مرتفعة جدا. وأكدوا أن تكثيف حملات التوعية للنساء يعد أحد الطرق الناجحة في الوقاية من أورام عنق الرحم مع إيصال المعلومات الصحيحة لهن عن طريق المختصين. كما اقترح المشاركون في الورشة أن يشمل التاريخ الطبي للمريضة السؤال حول مسحة عنق الرحم، وهنا يأتي دور تثقيف أطباء الرعاية الأولية مع اتفاق جميع الخبراء بالورشة على أحقية السيدات بتوفير اللقاح لهن في حال طلبن استخدامه.