حنان عبدالمعبود



أعلن الصيدلاني الحاصل على الدكتوراه في علم الأدوية د.يوسف شمس الدين عن التوقع بالتغلب على المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» عبر كفاءة المناعة الناتجة عن التطعيمات. وقال شمس الدين، في تصريح لـ «الأنباء» إن هذا التوقع يعود لطريقة تصميم هذه التطعيمات والتي بنيت على استهداف الجسم الكامل من البروتين الشوكي، مما يؤمن نقاط استهداف متعددة في البروتين الشوكي مهما حدث من طفرات في هذا الجزء من الفيروس. وأضاف الأكاديمي الباحث في علم الأدوية بكلية سانت جورج بجامعة لندن: هناك الكثير من الادعاءات حول المتحور «أوميكرون» بأن يكون مؤثرا أو غير مؤثر في التطعيمات، وما الى ذلك، مشيرا الى أنه في الوقت الحالي أعلنت 5 شركات دوائية وهي الشركات المنتجة للقاح أنها تقوم بفحص كفاءة تطعيماتها ضد المتحور والشركات هي «فايزر ـ بيونتيك»، «موديرنا»، «جونسون آند جونسون»، و«أسترازينيكا ـ أكسفورد»، والتطعيم الأخير وهو قيد الإجازة والاعتماد بالكثير من الدول وهو «نوفافاكس». وتابع: من جانب آخر هناك توقع آخر وهو مازال توقعا نظريا أنه قد يكون هناك نوع من الانخفاض في كفاءة التطعيمات بسبب وجود بعض التحورات في بعض نقاط استهداف الجهاز المناعي لهذا الفيروس، مشيرا الى أنه في الوقت الحالي كل الأمور مازالت قيد الادعاء والتنبؤ ولكن الأمور تسير الى اتجاه مهم وهو أنه قد تكون هناك كفاءة ممتازة ومتوقعة للتطعيمات. وأشار شمس الدين الى ان هناك نقطة مهمة وهي أن الشركات المنتجة ستقوم بعملها جيدا وفي الوقت نفسه بسبب وجود تواصل دقيق ومستمر بين دول العالم قد تأخذ بعض دول العالم إجراء جيدا، ذكيا، وسريعا وهو التواصل مع السلطات الصحية في جنوب افريقيا وبالتالي معرفة الحالات المسجلة في الاصابات ودخول المستشفيات والوفيات، وما الى ذلك، وهل هذه الحالات كانت من غير المطعمين أم لا.



واختتم: اليوم نتحدث عن أهمية المواد الدوائية الموجودة بين أيدينا وهي التطعيمات الممتازة التي أثبتت كفاءتها حتى مع التحورات السابقة من «ألفا» و«بيتا» و«جاما» و«دلتا» وغيرها، وبناء على هذه الثقة في الفترات السابقة فإننا نعتقد انه مازالت هناك كفاءة مناعية لهذه التطعيمات ضد المتحور الجديد، وكل الأمور ستتضح بشكل تفصيلي خلال الأسابيع المقبلة، ولكن يجب أن نتخذ الاجراءات والاستباق اللازم من الناحية الدوائية وهي أخذ التطعيم بأسرع وقت من أجل أن نكون في المقدمة في قيادة هذا السباق المتوقع أن يكون هناك تحفيز مناعي جيد من هذه الطعوم تجاه هذا المتحور.