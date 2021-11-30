وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر الصباح، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دول الكويت.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1- لماذا لم تنفذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالحريات حيث لم تقدم الحكومة أي مشروعات لتعديل التشريعات الآتية:



٭ قانون الاجتماعات العامة والتجمعات لعام 1979.



٭ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2015.



٭ قانون المطبوعات والنشر لعام 2006.



2 - هل درست الحكومة التوصيات الواردة في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الرابعة والأربعين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما رأي الحكومة فيما ورد بهذا التقرير؟ وما الإجراءات التي اتخذتها تجاه ما ورد به؟ مع تزويدي بنسخة بما يثبت ذلك.



3 - ما جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من أجل إرساء أساس متين لكي يتمتع شعب الكويت بجميع حقوق الإنسان؟ علما بأن ذلك ورد كتوصيات لعدة دول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.