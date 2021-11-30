أرجأ مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية غير بيدرسون زيارته التي كانت مقررة إلى دمشق اليوم.



ونقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن مصادر ديبلوماسية أن المبعوث الأممي أجل زيارته نتيجة تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون». وكان من المفترض أن يصل بيدرسون الى دمشق اليوم في اطار مساعيه لعقد الجولة السابعة من جلسات اللجنة الدستورية المصغرة.



وكان من المفترض أن تعقد الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية في نهاية الشهر الجاري، لكن المصادر قالت إن الجولة تأجلت إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة وربما إلى مطلع شهر فبراير المقبل.



وزار بيدرسون دمشق قبل انطلاق الجولة السادسة، في 11 من سبتمبر الماضي، والتي انتهت اعمالها في 18 من أكتوبر الماضي، دون التوصل إلى اتفاق، ووصف بيدرسون المحادثات آنذاك بأنها كانت «خيبة أمل كبرى». وعلق بيدرسون عقب انتهاء اليوم الخامس من الجولات، قائلا «إن ثلاثة من خمسة أيام من المحادثات سارت على ما يرام لكنها لم تنته بشكل جيد».