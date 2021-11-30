أعلنت الرئاسة السورية ان الرئيس بشار الأسد، أصدر مرسوما يجيز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن ذلك من أجل المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، وبهدف تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء بما يمكن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتجة منها.



وجاء في المرسوم أنه يمكن «شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توافرت الإمكانات الفنية لذلك، وحسب القواعد والشروط والاستطلاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعار محددة تصدر بقرار من مجلس الوزراء».



وحدد لذلك حالتين: الأولى وجود «فائض إنتاج المشتركين والمشتركين الرئيسين الذين يعتمد استهلاكهم أساسا على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بها».



والثانية ان الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع.



من جهته، أكد مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة د يونس علي أن القانون رقم 32 لعام 2021 القاضي بجواز شراء الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة هو خطوة تشجع على الاستثمار بشكل كبير في هذا المجال، موضحا أن استراتيجية وزارة الكهرباء حتى عام 2030 تتضمن تنفيذ مشاريع طاقات متجددة ريحية وشمسية تبلغ استطاعتها الإجمالية 2500 ميغاواط لذلك كان لا بد من مواكبة هذه الاستراتيجية بتشريع يدعم تنفيذها وهو الهدف من القانون الجديد.