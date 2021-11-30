الرئيس الأميركي السابق ترامب، يصدر تحديا للديموقراطيين والصحافيين إلى مناظرة علنية في التلفزيون حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

«إن أراد أحدكم مناظرتي، فليخبرني، لأنها منجم ذهب لمحطات التلفاز»

سابرينا وليامز، الأخت غير الشقيقة للاعبة التنس الدولية، سيرينا وليامز، تهاجم الفيلم الذي يصور إسهام والدها في نجاح سيرينا وليامز، وتؤكد أن والدها هجر أسرة زوجته الأولى وحطمها.

«أسعد طفلتيه من زوجته الثانية، بأن أتعس أطفاله الخمسة من زوجته الأولى»

كاني ويست، المغني الأميركي، يكثف نشر الصور التي تجمعه بزوجته كيم كارديشيان، التي تطلب الطلاق حاليا.

«أحرجتها بحملتي الرئاسية، لكن الله سيعيدها لي مجددا»

«لا أحلم بالزواج من أي شخص غير زوجي، إلا إذا أصبح كريس همثورث متاحا»