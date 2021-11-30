أعلن نادي الرماية الكويتي الرياضي عن تنظيم كأس المغفور له الشيخ علي صباح السالم السنوية للرماية في 2 ديسمبر وتستمر فعالياتها على مدى 3 أيام متتالية، والتي سينافس عليها رماة النادي الى جانب رماة الحرس الوطني، وقد بدأت الأجهزة الفنية والإدارية بالاستعداد الذي يتناسب مع هذا الحدث الكبير بتحديد المواعيد الزمنية للتدريبات والمسابقات، وأعدت اللجنة الفنية برنامج فعاليات الكأس في مسابقات رمايات (السكيت - التراب) للرجال والسيدات.



كما أعدت اللجنة المنظمة للبطولة التجهيزات الخاصة لإخراج الحدث في أبهى صورة من خلال تجهيز مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي وتوفير المستلزمات الخاصة بالرماة والراميات، ونظرا لكثافة الأعداد المتوقعة للمشاركة بالبطولة، فقد تم فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة اعتبارا من السبت الماضي على أن يغلق باب التسجيل مساء اليوم الثلاثاء حيث تبدأ لجان التحكيم في إجراء القرعة وتوزيع المجموعات، مع التأكيد على جميع المشاركين بضرورة الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الجهات الصحية بالدولة.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي ان البطولة لها مكانة خاصة لدى أسرة الرماية الكويتية إذ ان مجلس الإدارة حريص على إدراجها سنويا ضمن برنامج بطولات موسمه الرياضي المحلي ليستذكر أبناؤه الرماة وجميع منتسبي الرماية الكويتية بكل فخر ما قدمه الفقيد من إنجازات كبيرة وخدمات جليلة لبلده الكويت في كل القطاعات الحكومية التي أشرف عليها، والجهود الكبيرة التي بذلها عندما كان وزيرا للدفاع بعد تحرير البلاد من الغزو الغاشم وتحمل مسؤولية إعادة إعمار وبناء قواتنا المسلحة الباسلة بعد النصر والتحرير، ومساهمته بتجهيز ودعم قوات الأمن والداخلية خلال توليه منصب وزير الداخلية، بالإضافة الى هذه الخدمات الجليلة التي ستظل في ذاكرة الأبناء مساهمته المتميزة بتطوير رياضة الرماية الكويتية، حيث ترأس أول وفد للرماية الكويتية لبطولة السيزيم (الرياضة العسكرية) كما كانت للمغفور له بصمات كثيرة لرماة الكويت الأبطال أثناء توليه منصب وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، حيث قدم لهم جميع أنواع الدعم والمساندة وتكريم المتميزين منه.