ذكرت شبكة ((آر تي)) التلفزيونية الروسية مؤخرا أن أشجار عيد الميلاد ستكون أكثر تكلفة في الولايات المتحدة هذا العام بسبب اضطراب سلسلة التوريد.

وقالت الشبكة في تقرير نقلا عن بيانات صادرة عن جمعية شجرة الكريسماس الأمريكية (أكتا)، إن مشكلات سلسلة التوريد قد تؤدي إلى تأخيرات طويلة وارتفاع أسعار أشجار الكريسماس هذا العام.

ووفقا للجمعية، فإن تكلفة الشحن قد تتضاعف ثلاث مرات وقد يتضاعف وقت التسليم أيضا مقارنة بالعام الماضي، حيث يجب إعادة توجيه الأشجار الاصطناعية من دول مثل الصين إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد أن غُمرت موانئ الساحل الغربي لعدة أشهر.

وقال التقرير إن أسعار الأشجار الحقيقية قد يرتفع سعرها بنسبة 5-10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف النقل والعوامل البيئية، بما في ذلك حرائق الغابات في شمال غرب البلاد.