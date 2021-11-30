أعلن وزير الإعلام العمانية عبد الله بن ناصر الحراصي إقامة معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ 26 من 23 شباط /فبراير إلى الخامس آذار/ مارس عام 2022 .

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الحراصي قوله إنه سيتم اتخاذ كل التدابير الاحترازية المقررة من اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا /كوفيد./19

ويعد معرض مسقط الدولي للكتاب أكبر فعالية ثقافية على مستوى سلطنة عُمان ويحظى بمكانة مرموقة على المستويين الخليجي والعربي، وضمن الخارطة الدولية لمعارض الكتب، حيث تم تصنيفه من بين أفضل عشرة معارض على مستوى الوطن العربي، كما يعد من بين أبرز ثلاثة معارض على مستوى الخليج.

ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفكرية والأدبية والفنية المتنوعة بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة من بينها النادي الثقافي والمنتدى الأدبي والجمعية العمانية للكُتاب والأدباء واللجنة الوطنية للشباب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.