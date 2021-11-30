أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "ميثاقا لارتجاج المخ" خلال بطولات الأندية والمنتخبات بهدف توفير قدر أكبر من الحماية للاعبين.

وحث يويفا الأندية والمنتخبات الوطنية على توقيع الميثاق الذي يحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالات إصابات الرأس.

وينص الميثاق على فترة تقييم لمدة ثلاث دقائق من قبل طبيب الفريق عقب حدوث إصابة في الرأس، ونتيجة هذا التقييم سيتحدد ما إذا كان بمقدور اللاعب استكمال المباراة.

كما دعا يويفا إلى تطبيق نظام مراجعة الفيديو الطبية لإمداد الأطباء بأكبر قدر ممكن من المعلومات.

وقال تيم ماير رئيس اللجنة الطبية في يويفا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "الارتجاج بدون شك إصابة خطيرة ينبغي التعامل معها بشكل سليم".

وأضاف "صحة وسلامة أي لاعب يشارك في البطولات الأوروبية للأندية والمنتخبات الوطنية لها أهمية قصوى ليس فقط ليويفا ولكن أيضا للاتحادات الوطنية في القارة".

وأكد " رغم أن الدراسات البحثية تشير إلى انخفاض معدل الإصابة في كرة القدم ، إلا أن الجميع ينبغي أن يعرف كيف يتفاعل وماذا يفعل في حالة حدوث ارتجاج داخل الملعب".

وختم ماير بالقول "بتوقيع هذا الميثاق ، فإن الأندية والمنتخبات الوطنية ستثبت دعمها لأنشطة التوعية بالارتجاج الخاصة بيويفا وستقطع خطوة كبيرة نحو الأمام في سبيل المساعدة على حماية لاعبيها"